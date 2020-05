I cani possono sentire l’odore del Coronavirus? Cosa dicono i primi studi (Di domenica 3 maggio 2020) Coronavirus, i cani possono sentire l’odore? Cosa dicono i primi studi I nostri cani potrebbero riconoscere l’odore del Coronavirus e in questi giorni all’università Statale di milano alcuni ricercatori stanno verificando se l’ipotesi possa essere veritiera: a spiegarlo, in un’intervista al Corriere della Sera, è Enrico Allevi, etologo dell’Accademia dei Lincei. “Sono studi ancora alla fase iniziale – specifica l’esperto – e si stanno concentrando sulle ossa su cui si sviluppa la muCosa nasale dei cani”. Il motivo per cui uno studio sull’olfatto dei cani si concentri sulle ossa è presto detto: “Queste ossa – spiega ancora Allevi – sono indicatori dell’olfatto della specie: tanto più sono complesse quanto più la specie ha un olfatto ... Leggi su tpi I cani possono fiutare il Coronavirus? La spiegazione dei primi studi

Covid-19 : cani - gatti ed altri animali possono infettarsi ma non contagiare - avverte l’Iss

