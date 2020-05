‘Gf 16’, Francesca De Andrè replica duramente a Gennaro Lillio: “Ho una relazione che va a gonfie vele, invito tutti quelli a cui rode a provare a farsi una vita!” (Di domenica 3 maggio 2020) La relazione tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè non è durata a lungo. Dopo essersi conosciuti nella Casa del Grande Fratello 16, i due iniziarono una relazione portata avanti anche una volta finito il reality condotto da Barbara D’Urso. Nonostante ai tempi fosse ancora sentimentalmente legata con Giorgio Tambellini, la De Andrè decise di abbandonarsi tra le braccia di Lillio a seguito di una serie di segnalazioni su alcuni presunti tradimenti di Giorgio ai suoi danni. Per un po’ la storia d’amore tra Francesca e Gennaro è andata avanti, salvo poi interrompersi bruscamente a causa di varie incomprensioni che portarono ad una rottura inevitabile. Stupì poi l’annuncio del ritorno di fiamma col Tambellini. I due, infatti, hanno deciso di tornare insieme così da provare a ricucire il loro rapporto nonostante i problemi ... Leggi su isaechia ‘Gf 16’ - Gennaro Lillio scatenato contro Daniele Dal Moro : “Era convinto avessi una relazione con Martina Nasoni - è un cogli*ne perchè…” (Video)

