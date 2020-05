Fase 2, Conte agli italiani: “Sarà una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme” (Di domenica 3 maggio 2020) A pochissime ore dallo scoccare dell’ora X che darà il via alla Fase 2, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è rivolto agli italiani con un lungo e sentito post. Una nuova pagina da scrivere insieme “Domani comincerà la Fase 2 dell’emergenza, quella della convivenza con il virus. Sarà una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme, con fiducia e responsabilità”, inizia cosi il post del Presidente del Consiglio, che ha affidato ai social e non ad una conferenza stampa, poche righe di incoraggiamento e avvertimento su quello che sarà. Per prima cosa, Conte fa riferimento a tutti coloro che nella giornata di lunedì torneranno finalmente al lavoro; circa 4mln di persone che si sposteranno con mezzi pubblici e privati, recandosi in aziende e fabbriche. “Saranno ben più numerose le ... Leggi su thesocialpost Conte : "Fase 2 nuova pagina da scrivere<br> insieme con fiducia e responsabilità"

“Inadeguato per la fase 3”. Conte - c'è la data di scadenza : Dagospia sicuro - quando toglie il disturbo

Giuseppe Conte a poche ore dalla fase 2 lancia un messaggio agli italiani : “Sono fiducioso - insieme ce la faremo” (Di domenica 3 maggio 2020) A pochissime ore dallo scoccare dell’ora X che darà il via alla2, il Presidente del Consiglio Giuseppesi è rivoltocon un lungo e sentito post. Unadainsieme “Domani comincerà la2 dell’emergenza, quella della convivenza con il virus. Sarà unacheinsieme, con fiducia e responsabilità”, inizia cosi il post del Presidente del Consiglio, che ha affidato ai social e non ad una conferenza stampa, poche righe di incoraggiamento e avvertimento su quello che sarà. Per prima cosa,fa riferimento acoloro che nella giornata di lunedì torneranno finalmente al lavoro; circa 4mln di persone che si sposteranno con mezzi pubblici e privati, recandosi in aziende e fabbriche. “Saranno ben più numerose le ...

virginiaraggi : Bene ordinanza Mise in arrivo per riapertura negozi bici, monopattini e segway. Ne avevamo discusso insieme in cab… - SkyTG24 : Coronavirus, Conte: più saremo scrupolosi e prima riavremo libertà - MediasetTgcom24 : Conte: da domani inizia la Fase 2, serve ancora più senso civico e rispetto - LoreDat : RT @eziomauro: Coronavirus, l'appello di Conte: 'Domani comincia fase di convivenza con virus, serve responsabilit… - Vito_Cipolla : RT @FratellidItalia: Fase 2, Bucalo: Sulla scuola a Conte non resta che raccogliere i cocci -