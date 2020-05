Con il plasma dei guariti miglioramenti in 1-2 giorni Ecco la terapia

(Di domenica 3 maggio 2020) Alessandro Ferro "Risultati sorprendenti" afferma Massimo Franchini, responsabile all'ospedale di Mantova. Lacon ildeipromette grandi cose e dimostra la sua efficacia già nel giro di 1-2ma Burioni frena: "Essere certi che i pazienti abbiano gli anticorpi e non abbiano altre malattie" Ottime notizie dall'Italia: in attesa del vaccino o di una cura farmacologica, laalsembra funzionare molto bene. Incoraggianti, infatti, i primi risultati ottenuti su decine di pazienti malati con il Covid-19 e curati con ildei. Addirittura, nettisi sono avuti nel giro di 1-2. "specifica contro Covid-19" "I risultati visti nei casi singoli sono stati sorprendenti", afferma Massimo Franchini, responsabile dell’Immunoematologia e Medicina trasfusionale dell’ospedale Carlo Poma di ...

A Pavia la plasmaterapia sta dando risultati a dir poco incoraggianti, un percorso simile è stato intrapreso a Mantova. Anche qui si sta lavorando ad una possibile terapia per il coronavirus usando il ...E’ ancora in via di sperimentazione ma sembrerebbe confermato: il plasma funziona. A riportarlo è Il Messaggero, secondo cui decine di pazienti con coronavirus sono state trattate con successo con que ...