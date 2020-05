Che tempo che fa: ospiti Vincenzo De Luca, Cesare Cremonini e il Premio Nobel Denis Mukwege, stasera su Rai2 (Di domenica 3 maggio 2020) Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, Cesare Cremonini e il Premio Nobel Denis Mukwege sono alcuni degli ospiti di Che tempo che fa, stasera su Rai2 alle 21:00. Che tempo Che Fa e Fabio Fazio tornano stasera su Rai2 con un'altra puntata ricca di ospiti e di contenuti dedicati all'emergenza sanitaria in corso, ma con importanti delucidazioni sulla fase 2. Diversi collegamenti sul tema sono previsti sia nell'appuntamento delle ore 21.00 sia in quello precedente delle ore 19.40 con Che tempo Che Farà. Ospite della puntata, in esclusiva, è il Premio Nobel per la Pace 2018 Denis Mukwege, dal 30 marzo 2020 a capo della task force anti-Covid19 del Sud-Kivu istituita dal governo congolese: al Panzi Hospital - struttura d'eccellenza da lui fondata nel 1999 e specializzata nella ... Leggi su movieplayer Che tempo che fa : ospiti e anticipazioni della puntata in onda stasera 3 maggio

