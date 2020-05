Benji & Fede si mettono (davvero) a nudo: «Separarsi vuol dire crescere» (Di domenica 3 maggio 2020) Quando cresci insieme può capitare che i confini diventino confusi. Dove finisce uno, dove inizia l’altro? Benjamin Mascolo e Federico Rossi si sono conosciuti ragazzini – grazie a uno scambio di messaggi – e insieme sono diventati Benji & Fede: cinque album, dischi d’oro e di platino, concerti su concerti, folle di ragazzini (e non solo) pronti al tutto e per tutto per un selfie. Dieci anni dopo (26 e 27 a testa) i due hanno annunciato – a sorpresa, qualche mese fa – di separarsi. La loro versione su addio, successo, amore, soldi, vita arriva ora nero su bianco in Naked, la biografia in uscita il 5 maggio (per Mondadori Electa). Il 3 maggio avrebbero dovuto salutare i fan in un grande concerto finale all’Arena di Verona ma l’emergenza Covid-19 ha cambiato anche i loro piani. Hanno suonato da casa, in streaming, e l’esibizione di saluto è stata rinviata. I due sono in quarantena, a Modena, la loro città. Leggi su vanityfair Benji & Fede - separati ma sempre amici si mettono a nudo

Stasera Benji & Fede in concerto da casa

