Università Federico II, parte la fase 2: esami e lauree online fino al 31 luglio (Di sabato 2 maggio 2020) fase 2 alla Federico II: esami e sedute di laurea a distanza fino al 31 luglio. Ingressi contingentati, misura della temperatura e gel sanificante. Autocertificazione per accedere ai laboratori. Da lunedì 4 maggio, anche per l’Università Federico II di Napoli partirà la fase 2, quella di “convivenza” col Coronavirus: le misure adottate varranno fino al 31 luglio. Come già accaduto durante la fase 1, esami e tesi di laurea si svolgeranno in modalità a distanza (il rettore Arturo De Vivo ha recentemente specificato che “nella sessione di Laurea del 16 marzo abbiamo avuto 1493 laureati a distanza. Mentre sono stati sostenuti, sempre con questa modalità, 15725 esami”). Le attività formative in presenza di qualsiasi livello (con esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione ... Leggi su 2anews Coronavirus a Napoli - Università Federico II verso la fase 2 : ripresa graduale

Coronavirus - un supercomputer trova 40 molecole anti Covid-19. Nel team di ricerca l'Università Federico II

