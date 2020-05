Settimana con il caldo africano: punte di 30-31°C tra martedì e giovedì (Di sabato 2 maggio 2020) Alessandro Ferro Dopo le ultime incertezze meteo del week-end, da lunedì 4 maggio scoppierà un caldo anticiclone africano: punte di 30-31°C sulle zone interne delle Isole Maggiori, 27-28°C sulle grandi aree di pianura del nord e fino a 25-26°C su tutte le altre zone. È la prima, vera, ondata di caldo dell'anno Il primo caldo stagionale, quello vero, è in arrivo: un anticiclone africano si farà sempre più intenso a partire dal 4 maggio, quindi dall'inizio della Fase 2, toccando il picco tra mercoledì e giovedì con valori fino a 30-31°C sulle aree interne di Sardegna e Sicilia fino a 27-28°C al Centro-Nord. Week-end incerto Intanto, il fine Settimana farà da apripista alla fase calda della prossima Settimana: dopo i cieli velati di ieri, anche la giornata di oggi vedrà il passaggio ... Leggi su ilgiornale Aspettando le Parole sabato 2 maggio il nuovo appuntamento con Le Parole della Settimana

Sky - maratona Mondiale 2006 e una settimana con i gol più belli

Previsioni Meteo per la prossima settimana : Anticiclone - ma non troppo caldo e con spifferi freddi da est (Di sabato 2 maggio 2020) Alessandro Ferro Dopo le ultime incertezze meteo del week-end, da lunedì 4 maggio scoppierà unanticiclonedi 30-31°C sulle zone interne delle Isole Maggiori, 27-28°C sulle grandi aree di pianura del nord e fino a 25-26°C su tutte le altre zone. È la prima, vera, ondata didell'anno Il primostagionale, quello vero, è in arrivo: un anticiclonesi farà sempre più intenso a partire dal 4 maggio, quindi dall'inizio della Fase 2, toccando il picco tra mercoledì e giovedì con valori fino a 30-31°C sulle aree interne di Sardegna e Sicilia fino a 27-28°C al Centro-Nord. Week-end incerto Intanto, il finefarà da apripista alla fase calda della prossima: dopo i cieli velati di ieri, anche la giornata di oggi vedrà il passaggio ...

capuanogio : Tre positivi nel gruppo del #Colonia dopo i test svolti in settimana. Gli allenamenti del gruppo proseguono mentre… - capuanogio : Il presidente della #Campania @VincenzoDeLuca annuncia di aver ricevuto una richiesta di poter far partire gli alle… - amnestyitalia : L'udienza di Patrick non si è tenuta neanche questa settimana. Con @UniboMagazine e @Twiperbole abbiamo scritto un… - salvatore_bua : @rubinos099 @RobertoPompili4 @Larsenalea Fico elemento dei centri sociali primi giorni andava in pulman parlamento… - anna_tpwk_ : Io vorrei anche credere che L e E stiano insieme in questo momento (non ci credo x nulla ma vabbè) però poi mi piaz… -