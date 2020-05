Morto Sam Lloyd: l’amatissimo Ted della serie Scrubs (Di sabato 2 maggio 2020) L’attore americano Sam Lloyd è deceduto nelle scorse ore. Da un anno a questa parte aveva scoperto di avere un tumore al cervello. Alla lunga lista di attori deceduti in questi ultimi due mesi si è aggiunto anche Sam Lloyd. I più giovani si ricorderanno di lui per l’iconico ruolo nella serie Scrubs. Nella serie … L'articolo Morto Sam Lloyd: l’amatissimo Ted della serie Scrubs è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Morto Sam Lloyd - famoso come l’avvocato di Scrubs

È morto l’attore Sam Lloyd - l’avvocato Ted della serie tv “Scrubs”

È morto l’attore Sam Lloyd - che interpretava Ted Buckland in “Scrubs” (Di sabato 2 maggio 2020) L’attore americano Samè deceduto nelle scorse ore. Da un anno a questa parte aveva scoperto di avere un tumore al cervello. Alla lunga lista di attori deceduti in questi ultimi due mesi si è aggiunto anche Sam. I più giovani si ricorderanno di lui per l’iconico ruolo nella. Nella… L'articoloSam: l’amatissimo Tedè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : È morto Sam Lloyd, l’attore era l’avvocato Ted della serie «Scrubs» - ilpost : È morto l’attore Sam Lloyd, che interpretava Ted Buckland in “Scrubs” - Corriere : È morto Sam Lloyd, l’attore era l’avvocato Ted della serie «Scrubs» - Indignoblue1 : RT @ilpost: È morto l’attore Sam Lloyd, che interpretava Ted Buckland in “Scrubs” - zazoomblog : Morto Sam Lloyd famoso come l’avvocato di Scrubs - #Morto #Lloyd #famoso #l’avvocato -