Hollywood, è una storia vera? I personaggi reali nella serie di Ryan Murphy (Di sabato 2 maggio 2020) Scopriamo insieme tutti i personaggi reali di Hollywood, la serie di Ryan Murphy e Ian Brennan, tutti quelli che non sono stati creati dall'immaginazione dei suoi autori. Hollywood, la serie che racconta l'età d'oro del cinema americano da poco disponibile su Netflix, affonda le sue radici nel passato della settima arte, portando sul piccolo schermo personaggi realmente esistiti, ma al tempo stesso racconta una realtà diversa, ci mostra un incredibile What if. La forza straordinaria del cinema può essere promotrice di inaspettati cambiamenti, e nella serie tv ideata da Ryan Murphy e Ian Brennan è portatrice di straordinarie rivoluzioni sociali e culturali, regalando a categorie "emarginate", in particolare alle persone di colore e agli omosessuali, uno spazio che ancora non avrebbero ottenuto per molto, moltissimo tempo.

Dreamland - la terra dei sogni. Ecco cos'è Hollywood a metà degli anni Quaranta : un trampolino di lancio - una calamita per tutti i giovani che sognano di diventare delle star… E che spesso finiscono in fila fuori dagli studios per un ruolo da comparsa

