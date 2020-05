Contagion, il film profetico sulla pandemia e la scelta di Mediaset: bufera sui social, ma gli ascolti... (Di sabato 2 maggio 2020) Oltre il 12% di share e circa 3,3 milioni di telespettatori hanno premiato la scelta di Mediaset di mandare in prima serata su Canale 5 il film Contagion. Si tratta della pellicola diretta da Steven Soderbergh nel 2011 con un cast d'eccellenza: Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet e Marion Cotillard. Nomi di forte impatto mediatico, ma è stata soprattutto la trama ad attirare molti spettatori. Sì, perché Contagion è ritenuto un film profetico, dato che racconta una terribile pandemia che sembra proprio quella attuale di coronavirus. La decisione di Mediaset di mandarlo in onda in questo momento ha suscitato molte polemiche sui social: più di qualcuno non ha gradito la programmazione di una pellicola su una pandemia in un momento così dedicato. Ma in tanti hanno difeso la scelta dei vertici dell'azienda di Cologno Monzese, che ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - polemiche per la messa in onda del film “Contagion” : “La gente è sempre pronta ad attaccare”

Contagion - il film del 2011 che ha predetto il Coronavirus : è bufera social

Contagion - bufera di critiche per il film su una pandemia trasmesso da Canale5 : “Chi è il sadico che l’ha mandato in onda?” “Palinsesto scellerato” (Di sabato 2 maggio 2020) Oltre il 12% di share e circa 3,3 milioni di telespettatori hanno premiato ladidi mandare in prima serata su Canale 5 il. Si tratta della pellicola diretta da Steven Soderbergh nel 2011 con un cast d'eccellenza: Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet e Marion Cotillard. Nomi di forte impatto mediatico, ma è stata soprattutto la trama ad attirare molti spettatori. Sì, perchéè ritenuto un, dato che racconta una terribileche sembra proprio quella attuale di coronavirus. La decisione didi mandarlo in onda in questo momento ha suscitato molte polemiche sui: più di qualcuno non ha gradito la programmazione di una pellicola su unain un momento così dedicato. Ma in tanti hanno difeso ladei vertici dell'azienda di Cologno Monzese, che ...

giuseppezt : Pensando al film di ieri sera, Contagion, ho notato che anche lì la cassa integrazione non è mai arrivata.… - Serena62446454 : Strano che un film che parla di #virus sia così incredibilmente simile alla realtà eh. Manco il #COVID__19 fosse un… - Falconero1987 : Certa gente non riesce a non rompere i coglioni NEANCHE quando si parla di film in tv. Fatevi curare. Ma da uno psicologo. #Contagion - Toni_ct_1 : RT @Rosy26008342: Vorrei davvero che fosse tutto un film ??#contagion - maurizio64gmx : RT @PiccolaJedi74: Il film di ieri sera contagion, credo sia stato messo in onda, proprio per convincere il mondo che sia stato un pipistre… -