Anticipazioni Diavoli, quarta puntata: Massimo teme che Dominic lo uccida (Di sabato 2 maggio 2020) Spoiler Diavoli, 4^ puntata: Massimo teme ritorsioni da parte di Dominic Venerdì 8 maggio, su Sky Atlantic, andrà in onda il penultimo appuntamento con Diavoli. La serie tv prodotta da Lux Vide proporrà, infatti, il settimo e l’ottavo episodio della prima stagione. Due puntate cariche di pathos che introdurranno le vicende attorno alle quali ruoteranno gli eventi del gran finale. Forte del buon riscontro da parte del pubblico, la rete ha quindi rilasciato le Anticipazioni ufficiali che si focalizzano interamente sui due protagonisti maschili. In particolare, stando agli spoiler, pare che Massimo Ruggero entrerà finalmente in possesso delle informazioni contenute nel famoso dossier rubato da Sofia Flores. Il documento, contenente delle riservatissime informazioni riguardanti i loschi piani di Dominic Morgan, finirà tuttavia per rivelarsi ... Leggi su lanostratv Diavoli anticipazioni quarta puntata : Massimo scopre tutto - è in pericolo?

DIAVOLI/ Anticipazioni 1 maggio : la moglie di Dominic scompare nel nulla

Diavoli - le anticipazioni della terza puntata in onda l’1 maggio (Di sabato 2 maggio 2020) Spoiler, 4^ritorsioni da parte diVenerdì 8 maggio, su Sky Atlantic, andrà in onda il penultimo appuntamento con. La serie tv prodotta da Lux Vide proporrà, infatti, il settimo e l’ottavo episodio della prima stagione. Due puntate cariche di pathos che introdurranno le vicende attorno alle quali ruoteranno gli eventi del gran finale. Forte del buon riscontro da parte del pubblico, la rete ha quindi rilasciato leufficiali che si focalizzano interamente sui due protagonisti maschili. In particolare, stando agli spoiler, pare cheRuggero entrerà finalmente in possesso delle informazioni contenute nel famoso dossier rubato da Sofia Flores. Il documento, contenente delle riservatissime informazioni riguardanti i loschi piani diMorgan, finirà tuttavia per rivelarsi ...

bnotizie : Diavoli anticipazioni quarta puntata: Massimo scopre tutto, è in pericolo? - zazoomblog : Diavoli anticipazioni quarta puntata: Massimo scopre tutto è in pericolo? - #Diavoli #anticipazioni #quarta - zazoomnews : Diavoli anticipazioni quarta puntata: Massimo scopre tutto è in pericolo? - #Diavoli #anticipazioni #quarta - infoitcultura : DIAVOLI/ Anticipazioni 1 maggio: la moglie di Dominic scompare nel nulla - zazoomblog : DIAVOLI- Anticipazioni 1 maggio: la moglie di Dominic scompare nel nulla - #DIAVOLI- #Anticipazioni #maggio: -