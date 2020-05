Vaccino Coronavirus, in arrivo 100 milioni di dosi a dicembre. Positivi i primi test di Oxford (Di venerdì 1 maggio 2020) Secondo quanto riportato da “Il Fatto Quotidiano“, un candidato Vaccino contro il Coronavirus, sviluppato dallo Jenner Institute della Oxford University e dall’azienda italiana Advent-Irbm di Pomezia, potrebbe essere prodotto entro dicembre, quando verrebbero distribuite ben 100 milioni di dosi nel mondo. Finora si sono sottoposti al test oltre 300 volontari, anche grazie alla multinazionale farmaceutica AstraZeneca: secondo i primi risultati il Vaccino sarebbe definito sicuro e ben tollerato, ma il quadro completo si avrà entro fine mese, poi la sperimentazione verrà allargata ad oltre 5000 volontari. Così Pietro Di Lorenzo, presidente di Advent-Irbm: “Se la sperimentazione clinica darà esiti Positivi, come lasciano sperare i test di laboratorio e su animali, entro fine anno avremo la disponibilità di un primo stock. ... Leggi su oasport Vaccino Coronavirus : Moderna pronta a produrne i primi lotti a luglio

Il vaccino contro il Coronavirus pronto a dicembre e parla anche italiano

