Trasporto pubblico: ecco come si dovrà viaggiare dal 4 maggio (Di venerdì 1 maggio 2020) La Regione Lazio ha emanato un’ordinanza con la quale stabilisce i criteri e le misure da adottare dal prossimo 4 maggio, relative al servizio di Trasporto pubblico Locale, di linea e non di linea (Taxi, Ncc). Con quest’ordinanza l’obiettivo è tutelare cittadini e lavoratori nella fase di ripartenza delle attività economiche, garantendo trasporti sicuri ed efficienti per tutti. Oltre alle misure di distanziamento sociale e all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, l’ordinanza prevede anche che i Comuni programmino gli orari dei servizi urbani così da non favorire flussi troppi elevati negli orari di punta e che aziende e amministrazioni applichino il massimo ricorso allo smart working e la rimodulazione degli orari lavorativi, così da non creare assembramenti negli orari di entrata e uscita dai luoghi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - cosa cambia dal 4 maggio nel trasporto pubblico : “Distanza di un metro e mascherine - ci saranno controlli”

Coronavirus - Trucco (Politecnico di Milano) : "Trasporto pubblico in grado di reggere se si mantiene il 40% di lavoratori in smartworking"

tgrvda : Trasporto pubblico verso la fase 2. Drastica riduzione dei posti disponibili, da una cinquantina ad una decina per… - RegioneLazio : La Regione Lazio ha emanato un’ordinanza per stabilire i criteri e le misure da adottare dal prossimo 4 maggio, rel… - sbonaccini : ?? La prossima settimana altri 4milioni e mezzo di mascherine verranno consegnate gratuitamente ai cittadini dell'Em… - EfisioErriu : RT @martafana: Incentivare trasporto privato e su gomma è un visione del futuro disastrosa. Dobbiamo investire in trasporto pubblico su rot… - claudioTreves : RT @martafana: Incentivare trasporto privato e su gomma è un visione del futuro disastrosa. Dobbiamo investire in trasporto pubblico su rot… -

