Roma, Fonseca: "L'Europa League è una strada per la Champions. Tornare a giocare? Sono a favore" (Di venerdì 1 maggio 2020) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Fox Spots Brazil nel corso della quale ha parlato della possibile ripresa del campionato dopo la sosta forzata a causa del Coronavirus. Ma non solo. "Io credo che si stanno creando le condizioni per giocare il resto del campionato. La situazione in Italia è stata tragica, ma adesso sta migliorando e i numeri lo dicono. Ancora non sappiamo se possiamo Tornare ad allenarci e quando. Io sono a favore, con tutte le... Leggi su 90min Fonseca : «Ronaldo meglio di Eusebio. Roma è in un periodo di trasformazione»

