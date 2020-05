Rallenta il calo dei positivi al coronavirus: le vittime sono 269 (Di venerdì 1 maggio 2020) Rosa Scognamiglio sono 1.965 i nuovi positivi e 269 le vittime nelle ultime 24 ore. Il numero dei guariti sale a 78.249 mentre gli attualmente positivi sono 100.943 Alla data del 1° maggio, il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus è 207.428, con un incremento rispetto a ieri di +1.965 unità. Il numero totale di attualmente positivi è di 100.943, con una decrescita di 608 assistiti rispetto a ieri. Torna a crescere il numero dei deceduti sono 269 e portano il totale a 28.236. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 78.249, con un incremento di 2.304 persone rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.578 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 116 pazienti rispetto a ieri mentre 17.569 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 580 pazienti rispetto al giorno prima. 81.796 ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - il contagio rallenta : frenata anche in Lombardia. Primo calo dei malati in isolamento a casa. Ma ancora oltre 400 morti

Sempre in calo, ma con un deciso rallentamento, gli attualmente positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: secondo i dati della Protezione Civile sono scesi di 608 unità. I nuovi casi ...

