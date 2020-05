La rivincita di tute | sneakers | accappatoi e felpe | la classifica di Lyst Index immortala

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 maggio 2020) Il 2020 sarà ricordato nella storia della moda come l’anno nerissimo: negozi chiusi praticamente in tutto il mondo, aziende ferme e sfilate cancellate. Certo, prima o poi si ripartirà, ma sicuramente niente sarà più come prima: la pandemia potrebbe essere l’occasione di ripensare non solo in cui le aziende producono, ma anche quello in cui i consumatori comprano. Una piccola rivoluzione si vede già adesso: chiusi a casa e costretti allo shopping online, i consumatori si orientano in massa sui brand di abbigliamento sportivo (come Nike, mai così in alto nelle classifiche). Insomma, è ladi. E di un accessorio che mai ci saremmo aspettati diventasse l’oggetto del desiderio: la mascherina (seppur griffata). Questa è la fotografia del primo trimestre scatta dal– il ...