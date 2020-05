Inter, blitz di un club italiano per Sanchez: può restare ancora in Serie A (Di venerdì 1 maggio 2020) La Roma prepara l'assalto ad Alexis Sanchez, che non verrà riscattato dall'Inter al termine della stagione per via delle presenze poco convincenti e di problemi fisici che lo hanno costretto lontano dal campo in diverse circostanze. L'attaccante cileno classe '88 potrebbe così rilanciarsi in Serie A e riscattarsi dalle critiche che lo hanno spesso accompagnato durante la sua seconda esperienza in Italia. D'altronde, il Manchester United non ha intenzione di integrarlo nuovamente nel proprio... Leggi su 90min Mafie in Veneto - il ministero dell’Interno non scioglie il comune di Eraclea. L’ex sindaco fu arrestato nel blitz sui Casalesi

Calciomercato - l’Inter pensa ad un clamoroso blitz. Idee di Samp e Atalanta - ritorno di fiamma del Bologna

Corruzione : blitz Palermo - arrestati intercettati - ‘funzionario? è santo in Paradiso’ (Di venerdì 1 maggio 2020) La Roma prepara l'assalto ad Alexis, che non verrà riscattato dall'al termine della stagione per via delle presenze poco convincenti e di problemi fisici che lo hanno costretto lontano dal campo in diverse circostanze. L'attaccante cileno classe '88 potrebbe così rilanciarsi inA e riscattarsi dalle critiche che lo hanno spesso accompagnato durante la sua seconda esperienza in Italia. D'altronde, il Manchester United non ha intenzione di integrarlo nuovamente nel proprio...

fcin1908it : Inter, non sarà Arthur la contropartita per Lautaro: blitz Juventus, ma c'è l'alternativa - - sportli26181512 : Inter, blitz del Liverpool per un tuo obiettivo: Secondo quanto riportato da Sky Sports, il Liverpool...… - Alessan00172574 : @Angelredblack1 @GarauPina @gallianismo @MilanNewsit -

Ultime Notizie dalla rete : Inter blitz Inter, blitz di un club italiano per Sanchez: può restare ancora in Serie A 90min Inter, blitz di un club italiano per Sanchez: può restare ancora in Serie A

La Roma prepara l'assalto ad Alexis Sanchez, che non verrà riscattato dall'Inter al termine della stagione per via delle presenze poco convincenti e di problemi fisici che lo hanno costretto lontano d ...

Bojan attacca l’Inter, Icardi mette like. Tifosi nerazzurri: “Non lo vogliamo più rivedere”

Questa volta si è cacciato nei guai per aver messo like ad un post dove Bojan Krkic attaccava apertamente i nerazzurri. L’ex attaccante di Roma e Milan ha attaccato l’Inter per la remuntada sfumata ne ...

La Roma prepara l'assalto ad Alexis Sanchez, che non verrà riscattato dall'Inter al termine della stagione per via delle presenze poco convincenti e di problemi fisici che lo hanno costretto lontano d ...Questa volta si è cacciato nei guai per aver messo like ad un post dove Bojan Krkic attaccava apertamente i nerazzurri. L’ex attaccante di Roma e Milan ha attaccato l’Inter per la remuntada sfumata ne ...