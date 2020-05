Fase 2 negli ospedali toscani, taglio ai posti letto nei reparti "no Covid" per evitare i contagi (Di venerdì 1 maggio 2020) FIRENZE. Dove c’erano tre o quattro posti letto ce ne saranno solo due, le stanze doppie diventeranno singole. I pronto soccorso, poi, non potranno più essere “stazioni” in cui rimanere ad attendere il proprio turno per ore, magari essendo soltanto un codice bianco. Per questo vedremo comparire dappertutto, agli ingressi, tendoni e container di filtraggio dei pazienti, ma soprattutto dovrà essere rafforzata la rete territoriale dei medici di famiglia e delle guardie mediche nei centri di primo soccorso. Perché nella Fase 2 della sanità gli ospedali saranno costretti in qualche caso ad una robusta riduzione dei posti letto, in qualche caso di almeno un terzo, soprattutto nei reparti No Covid, dove si ricominceranno a ricoverare pazienti da sottoporre a interventi e prestazioni programmate ibernate dall’emergenza. Sì, ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus - le notizie dal mondo – Negli Usa è scontro tra Stati e Trump sulla Fase 2. Cina sotto accusa degli 007 anglosassoni : «Pechino ha distrutto le prove a inizio epidemia»

Ultime Notizie dalla rete : Fase negli Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera Coronavirus, università: al via tirocini, ricerche e biblioteche

Roma, 3 maggio 2020 - Mentre la scuola comincia - con qualche fuga in avanti di troppo - a programmare le modalità di riapertura a settembre, la fase 2 dell'emergenza Coronavirus irrompe nelle univers ...

Netflix a Roma, scelta la sede: Villino Rattazzi, a due passi da via Veneto

Adesso, superata la fase 1 dell’emergenza Coronavirus, la situazione potrebbe sbloccarsi in tempi ... Roma rappresenta la città ideale per il nostro ufficio», aveva scritto la società in una nota.

