Cristiano Malgioglio | nuovo progetto con la D’Urso? “Correrò in studio”

Leggi su lanostratv

(Di venerdì 1 maggio 2020)in studio dopo la quarantena:con Barbara D’Urso? Il periodo di isolamento a cui siamo stati costretti per difenderci in qualche modo dal coronavirus si è rivelato più complesso di quanto la si immaginava agli inizi dello scoppio dell’emergenza sanitaria. Ma il pericolo di contagio resta, nonostante il fatto che da lunedì 4 maggio inizierà la cosiddetta Fase 2, una graduale ripresa delle nostre vite ma che ci costringerà a rispettare il distanziamento sociale. Tra i volti noti che al settimanale Chi hanno svelato quello che faranno dopo la quarantena c’è anche. Il popolare paroliere ha dichiarato che vorrebbe un abbraccio sicuro e “correrò in studio di registrazione per cantare tutta la mia malinconia, tutto il mio desiderio, tanto intenso quanto ...