Coronavirus | il totalitarismo senza dittatore

(Di venerdì 1 maggio 2020) Ilodierno non rafforza, ma indebolisce i governi. La personalizzazione della politica è la spia del fatto che l'individuo-governante cede il posto ad un potere assolutamente impersonale, al contrario di quanto avveniva con i totalitarismi novecenteschi. Ecco che questo, da cui è promanato appunto uno stato d'eccezionesovrano, vede le Regioni trasformarsi in piccole satrapie, in signorie di stampo feudale. Ovviamente anche il loro (...) - Tribuna Libera / Capitalismo, Informazione, Epidemia, Governo Conte