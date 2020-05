Chi è Diodato | biografia e carriera del vincitore di Sanremo 2020

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 1 maggio 2020) Chi èdeldiLa cinque giorni del festival si è conclusa con la gran vittoria del cantante nato ad Aosta. Secondo posto per il navigato e giàdi una edizione del Festival Francesco Gabbani (al quale è stato dato il premio TIMmusic Award) e al terzo posto i Pinguini Tattici Nucleari (giunti sul gradino più basso del podio). “Fai Rumore” diè stata acclamata sia dal pubblico che dalla critica. Non a caso,si è portato a casa anche il premio “Mia Martini” della critica e il premio “Lucio Dalla” (quest’ultimo assegnato dalla stampa specializzata).è aostano di origini tarantine. Dopo una parentesi a Stoccolma, il cantante è tornato in Italia e si è laureato al DAMS a Roma. Il primo ...