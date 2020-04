Totti: “Carte false per Tonali, ma alla Roma volevo portare un altro giocatore. Su Cassano e Pallotta…” (Di giovedì 30 aprile 2020) Altra diretta Instagram dell’ex capitano e dirigente della Roma Francesco Totti, questa volta con il noto conduttore Paolo Bonolis. Tanti, come sempre, gli argomenti trattati. “Il gol più bello? Forse il pallonetto a Julio Cesar a San Siro, la ‘Scala del Calcio’. Anche perché tutto il pubblico era lì ad applaudire, un pubblico che tra Inter e Milan ha visto moltissimi campioni. Cassano? Secondo me si è espresso al 30% del suo potenziale. Tecnicamente è il giocatore che mi ha fatto divertire più di tutti. Giocavamo a occhi chiusi. Quello che abbiamo fatto a Roma difficilmente riusciremo a rivederlo. E’ matto però, impazzisci se fai una diretta con lui. Devi mettere i sottotitoli stile Gomorra”. “Tonali? Per lui farei carte false. Sotto tutti i punti di vista, diventerà uno dei ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 30 aprile 2020) Altra diretta Instagram dell’ex capitano e dirigente dellaFrancesco, questa volta con il noto conduttore Paolo Bonolis. Tanti, come sempre, gli argomenti trattati. “Il gol più bello? Forse il pallonetto a Julio Cesar a San Siro, la ‘Scala del Calcio’. Anche perché tutto il pubblico era lì ad applaudire, un pubblico che tra Inter e Milan ha visto moltissimi campioni. Cassano? Secondo me si è espresso al 30% del suo potenziale. Tecnicamente è ilche mi ha fatto divertire più di tutti. Giocavamo a occhi chiusi. Quello che abbiamo fatto adifficilmente riusciremo a rivederlo. E’ matto però, impazzisci se fai una diretta con lui. Devi mettere i sottotitoli stile Gomorra”. “? Per lui farei carte. Sotto tutti i punti di vista, diventerà uno dei ...

