Terremoto in tempo reale, lieve scossa in Puglia, trema la terra in provincia di Bari (Di giovedì 30 aprile 2020) L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una scossa di Terremoto in provincia di Bari. L’evento sismico, di magnitudo 2.1, è stato registrato alle ore 8,24 di stamattina. L’epicentro è stato localizzato a 7 chilometri da Gravina di Puglia a una profondità di 10 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni interessati dall’evento sismico sono stati i seguenti: Gravina in Puglia, Irsina, Poggiorsini, Grassano e Altamura. Non si segnalano danni né a persone né a cose. Leggi su baritalianews Terremoto oggi in Italia 30 aprile 2020 : tutte le ultime scosse | Tempo reale

Terremoto oggi in Italia 29 aprile 2020 : scossa in provincia di Enna | Tempo reale

