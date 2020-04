Sansoni lancia la sfida | “Contro il bavaglio politicamente corretto | viva l’editoria

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr – L’emergenza coronavirus sta appiattendo il dibattito politico e rischia seriamente di consegnarci un giornalismo seduto sul linguaggio correct senza troppe distinzioni. Per questo è importante appurare che non tutti si stanno paralizzando di fronte al terrore di apparire scomodi. Lata da Alessandro, direttore del mensile CulturaIdentità fondato da Edoardo Sylos Labini, è dunque degna di nota. “Mai come in questo momento di crisi del mercato editoriale e di allineamento totale dei media mainstream ci rivolgiamo ai nostri lettori affinché ci sostengano e ci consentano di continuare a far sentire la nostra voce libera escorretta”, hanno dichiarato Sylos Labini e. Per fornire così un quadro non allineato ai lettori italiani “da venerdì 1 maggio torna in edicola ...