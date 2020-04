Renzi: «Se potessero parlare, i morti di Bergamo ci chiederebbero di ripartire per loro» (Di giovedì 30 aprile 2020) Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, è intervenuto in Senato per rispondere all’informativa del Premier Conte sulla Fase 2. «Gli italiani per l’emergenza sanitaria sono in uno stato che ricorda gli arresti domiciliari». Ha esordito così. Chiarendo che nessuno chiede al Premier di riaprire tutto «Chi lo dicesse andrebbe ricoverato. Ma davanti a questa emergenza incredibile non possiamo delegare tutto alla comunità scientifica». Renzi ha aggiunto: «Il Coronavirus è un nemico vigliacco, ma noi quando diciamo di ripartire pensiamo di onorare chi è caduto a Bergamo. Chi è morto a Bergamo se potesse parlare ci direbbe: ripartite anche per noi». L'articolo Renzi: «Se potessero parlare, i morti di Bergamo ci chiederebbero di ripartire per loro» ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 aprile 2020) Il leader di Italia Viva, Matteo, è intervenuto in Senato per rispondere all’informativa del Premier Conte sulla Fase 2. «Gli italiani per l’emergenza sanitaria sono in uno stato che ricorda gli arresti domiciliari». Ha esordito così. Chiarendo che nessuno chiede al Premier di riaprire tutto «Chi lo dicesse andrebbe ricoverato. Ma davanti a questa emergenza incredibile non possiamo delegare tutto alla comunità scientifica».ha aggiunto: «Il Coronavirus è un nemico vigliacco, ma noi quando diciamo dipensiamo di onorare chi è caduto a. Chi è morto ase potesseci direbbe: ripartite anche per noi». L'articolo: «Se, idicidiper» ...

