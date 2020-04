(Di giovedì 30 aprile 2020) «Voglio guardare negli occhi gli assassini di mio marito, voglio fissare il loro sguardo», sono parole piene di rabbia, ma soprattutto di dignità, quelle delladi Pasquale Apicella, 37 anni, illa notte tra il 26 e il 27 aprile. Il giovane in servizio era sulla volante assieme al collega quando è stato travolto dall’auto di alcuni malviventi che scappavano dopo una rapina in banca. Pasquale Apicella, conosciuto da tuttiLino, lascia la sua compagna e due bambini. Lo piangono familiari, amici e colleghi tutti., la: «sarà piùper me e ibambini» Giuliana Ghidotti, 33 anni, ha provato ad esprimere il proprio dolore con le parole affidate all’avvocato di fiducia, il penalista Gennaro Razzino, pubblicate su ‘Il ...

Lo piangono familiari, amici e colleghi tutti. Poliziotto ucciso a Napoli, la vedova: «Nulla sarà più come prima per me e i nostri bambini» Giuliana Ghidotti, 33 anni, ha provato ad esprimere ...(ANSA) - NAPOLI, 29 APR - Il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, si è recato in visita alla famiglia ed ai colleghi del poliziotto Pasquale Apicella, rimasto ucciso lunedì notte a Napoli nel tentati ...