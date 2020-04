Perché Summertime non c’entra nulla, ma proprio nulla, con Tre metri sopra il cielo (Di giovedì 30 aprile 2020) Una serie rinfrescante, che ci fa ricordare e respirare l’aria delle vacanze estive direttamente dal divano di casa. Gli aperitivi all’aperto, i gavettoni, le lotte in acqua, i bagni al tramonto, il baretto sulla spiaggia, le tavolate al sole. Consolatevi: nel buio del lockdown troverete tutto questo dentro Summertime, nuova serie italiana diretta da Lorenzo Sportiello e Francesco Lagi, disponibile su Netflix. In rete non si faceva che parlarne, perché ispirata a Tre metri sopra il cielo, immaginando un prodotto che potesse ricordare-imitare-rievocare le atmosfere di mocciana memoria con Ludovico Tersigni al posto di Riccardo Scamarcio. Ebbene, di Tre metri sopra il cielo in Summertime – per fortuna – non c’è traccia. Le otto puntate – da sorseggiare una dietro l’altra come una bibita estiva, con la stessa spensieratezza ... Leggi su wired (Di giovedì 30 aprile 2020) Una serie rinfrescante, che ci fa ricordare e respirare l’aria delle vacanze estive direttamente dal divano di casa. Gli aperitivi all’aperto, i gavettoni, le lotte in acqua, i bagni al tramonto, il baretto sulla spiaggia, le tavolate al sole. Consolatevi: nel buio del lockdown troverete tutto questo dentro, nuova serie italiana diretta da Lorenzo Sportiello e Francesco Lagi, disponibile su Netflix. In rete non si faceva che parlarne, perché ispirata a Treil, immaginando un prodotto che potesse ricordare-imitare-rievocare le atmosfere di mocciana memoria con Ludovico Tersigni al posto di Riccardo Scamarcio. Ebbene, di Treilin– per fortuna – non c’è traccia. Le otto puntate – da sorseggiare una dietro l’altra come una bibita estiva, con la stessa spensieratezza ...

