Mario Rui su Gattuso | Ci chiama spesso | vuole sapere se ci alleniamo e mangiamo bene

MarekNapoli : RT @napolimagazine: KISS KISS - Mario Rui: 'Ci alleniamo a casa per esser pronti ad un'eventuale ripartenza, siamo in corsa su tre fronti,… - NapoliCalciogol : Napoli News – Mario Rui a KKN: “Gattuso bravo a creare gran feeling con noi! Tifosi? Dapprima è stata dura, ma ades… - Fantacalcio : Napoli, Mario Rui: 'Gattuso bravo a creare il suo rapporto con la squadra' - SportRepubblica : Napoli, Mario Rui: 'Riprendere presto a giocare, siamo in corsa su tre fronti' - MondoNapoli : Mario Rui e l'amore per Napoli: 'Sono grato ai tifosi per un motivo, ho sentito Insigne e..' -… -

Mario Rui Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mario Rui