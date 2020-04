Mantovani | «Tanta condivisione sui vaccini | ma sulla distribuzione i Paesi alzeranno muri»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 30 aprile 2020) Su Repubblica un’intervista ad Alberto, direttore scientifico dell’Istituto Humanitas di Milano e uno degli immunologi più citati a livello mondiale. Fa il puntosituazione deianti Covid-19. Si dice ottimista. Ma preoccupato dai «che si alzano fra i. Produrre dosi sufficienti per tutti e condividerle sarà la sfida più difficile». Non c’è mai stato un momento dicome quello che si sta vivendo adesso, tra gli studiosi, dice. Tutti impegnati per la ricerca del vaccino. «Abbiamo oltre cento gruppi di ricerca al lavoro in tutto il mondo. Si stanno seguendo strade molto diverse, e questo è un buon segnale. Non abbiamo mai creato un vaccino contro un coronavirus. Sappiamo che ci sono difficoltà tecniche importanti. Avere tanti cavalli impegnati nella stessa gara, ...