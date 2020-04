La cafoneria e l' incapacità di Conte Feltri licenzia il premier in tronco E

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 aprile 2020) Non si finisce più di discutere sul Mes, il cosiddetto «salva Stati», che nessuno sa esattamente in che cosa consista. C' è chi lo vuole e chi lo rifiuta. Qualcuno sostiene che i soldi europei, circa 36 miliardi di euro, sarebbero una manna dal cielo in quanto erogati senza «condizionalità», un termine questo che non esiste nella lingua italiana, ciò dimostra l' analfabetismo arrogante dei fessi che ci governano. Semmai si dice «condizione» o «condizioni». Sorvoliamo. È noto che la corporazione dei giornalisti è politicamente corretta ma se ne frega delle scorrettezze lessicali. In ogni caso mi sembra non abbia torto Silvio Berlusconi allorché afferma: se la Ue ci presta quattrini senza pretendere interessi, non c' è ragione per rifiutarli e ci sono ...