Il sindaco di Liverpool | «Reds campioni | ma stop alla Premier»

Il sindaco di Liverpool, Joe Anderson, si è detto preoccupato dalla potenziale ripartenza della Premier League inglese e dal conseguente raduno dei tifosi dei Reds fuori da Anfield, anche se il Liverpool dovesse conquistare il titolo di campiona in una sede neutrale. Il "Project Restart" della Premier prevede che la stagione riprenda a porte chiuse

giocato ad Anfield l’11 marzo è ufficialmente sotto indagine del Liverpool Council (il consiglio comunale della città di Liverpool). Il Sindaco di Liverpool Joe Anderson ha ordinato l’apertura ...

La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata. 15.30 Non migliorano, ...

