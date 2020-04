Il giallo del like di Mertens (poi rimosso) alle critiche su Instagram a De Laurentiis (Di giovedì 30 aprile 2020) Un piccolo giallo ha avvolto ieri Dries Mertens. Il belga ha messo un like ad un post critico nei confronti di De Laurentiis e del mancato rinnovo. Un gradimento espresso e poi rimosso nel giro di un’ora. È accaduto sul profilo Instagram “Chefaticalavitadabomber”. Vi è stato postato un video di Mertens che mostra e firma la maglia indossata la notte del record con un commento ironico sul mancato rinnovo del contratto da parte di De Laurentiis. E subito il belga ci ha messo il like. Salvo poi, appunto, eliminarlo poco dopo. Intanto Mertens ancora non ha dato una risposta all’offerta del presidente, del 1 marzo. Mentre il Chelsea è tornato da un paio di settimane alla carica e adesso è in vantaggio sulle altre pretendenti interessate al colpo a parametro zero. E intanto il 30 giugno si avvicina. Da quella data, se non ci sarà il ... Leggi su ilnapolista Via libera a passeggiate e girate in bici dal 1° maggio - ecco l'ordinanza della Regione dopo il "giallo"

Il dittatore Kim è in stato vegetativo. L’annuncio forse alla fine della lotta di successione. E Trump alimenta il giallo

Firenze - meteo : codice giallo per vento forte - fino alle 22 del 29 aprile (Di giovedì 30 aprile 2020) Un piccoloha avvolto ieri Dries. Il belga ha messo unad un post critico nei confronti di Dee del mancato rinnovo. Un gradimento espresso e poinel giro di un’ora. È accaduto sul profilo“Chefaticalavitadabomber”. Vi è stato postato un video diche mostra e firma la maglia indossata la notte del record con un commento ironico sul mancato rinnovo del contratto da parte di De. E subito il belga ci ha messo il. Salvo poi, appunto, eliminarlo poco dopo. Intantoancora non ha dato una risposta all’offerta del presidente, del 1 marzo. Mentre il Chelsea è tornato da un paio di settimane alla carica e adesso è in vantaggio sulle altre pretendenti interessate al colpo a parametro zero. E intanto il 30 giugno si avvicina. Da quella data, se non ci sarà il ...

riclorenzini : RT @CRobbiano: Non voglio perder tempo a leggere pessimi romanzi polizieschi. Cit. #MajSowall pioniera del giallo svedese. C'è solo un modo… - Mondadorimilan1 : @Mondadorimilan1 @mondadoristore Il primo dei tanti racconti del mitico Commissario Montalbano. Per questo giovedì… - napolista : Il giallo del like di Mertens (poi rimosso) alle critiche su Instagram a De Laurentiis Il belga ha messo mi piace a… - lavitainlibri : RT @sellerioeditore: Con grande tristezza, la casa editrice Sellerio saluta #MajSjöwall (1935-2020). La grande pioniera del giallo svedese… - MariaEnrico5 : RT @sellerioeditore: .@RaiNews Addio a #Maj Sjöwall, la maestra del giallo che inventò il commissario Beck. -