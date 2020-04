Coronavirus, quando arriva il vaccino? Progressi a Oxford, pronto a settembre? In America potrebbe essere a pagamento (Di giovedì 30 aprile 2020) Il vaccino contro il Coronavirus potrebbe essere già disponibile all’inizio dell’autunno. Questa è la tempistica ottimistica lanciata dai ricecatori dell’Università di Oxford che sembrano essere molto vicini alla scoperta della cura contro Covid-19. Il mondo sta affrontando una pandemia che ha già portato a oltre tre milioni di contagi certificati e a un numero di morti che cresce giorno dopo giorno, la speranza è quella di trovare presto un rimedio e di tornare alla vita di tutti i giorni. L’emergenza sanitaria è notevole ma gli scienziati del prestigioso ateneo britannico fanno ben sperare I primi test del vaccino, sviluppato in collaborazione con l’italiana Advent-Irbm che ha sede a Pomezia, sono gli iniziati qualche giorno fa e ora si programma di testare il prodotto su 6000 volontari sani entro il prossimo mese ... Leggi su oasport Quando riapriranno i parchi durante la fase 2 coronavirus in Italia?

Quando finisce il coronavirus : allarme dalla Cina "non è come la Sars"

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus quando Coronavirus, quando una mascherina costava 8 centesimi QUOTIDIANO.NET Covid-19, in Usa 2.502 morti in 24 ore

Negli Stati Uniti sono stati registrati altri 2.502 decessi in 24 ore a causa del Coronavirus. E' quanto riporta l'ultimo bollettino della Johns Hopkins University. Si tratta di una nuova impennata ...

Coronavirus, Santelli contro Conte: da domani riapre la Calabria, via libera a bar e ristoranti all'aperto

"Ho appena firmato un'ordinanza - afferma Santelli - per la fase 2 di ripartenza. Sapranno dimostrare buon senso nel gestire i nuovi spazi di apertura che la Regione ha deciso di consentire, anche olt ...

