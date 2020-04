Coronavirus, oltre 205.000 casi totali in Italia. Oms, ‘Essenziale essere preparati a seconda ondata’ Conte: “Nessun ultimatum da Renzi” – DIRETTA (Di giovedì 30 aprile 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia18.00 – Coronavirus in Italia, il bilancio Numeri ai minimi in Italia. 1.878 i casi totali con 285 deceduti e 4.693 guariti. Gli attualmente positivi sono diminuiti di 3.106. 17.45 – Il prefetto di Milano: “Attenzione agli spostamenti fuori Regione” Il prefetto di Milano ha alzato l’allerta in vista del prossimo weekend per gli spostamenti fuori Regione che potrebbero anticipare la ‘fase 2’ prevista per il maggio. 17.00 – Conte: “Nessun ultimatum da Renzi” Il premier Conte ha assicurato che “quello di Renzi non è stato un ultimatum. Stiamo facendo politica, la maggioranza ... Leggi su newsmondo **Coronavirus : in Sicilia oltre 4 mila tamponi - meno ricoveri e più guariti**

**Coronavirus : in Sicilia oltre 4 mila tamponi - meno ricoveri e più guariti**

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Coronavirus: oltre 3,2 milioni di casi - Ultima Ora Agenzia ANSA Effetto coronavirus: meno diagnosi e interventi per tumore al seno

Dei 100 centri che hanno risposto al questionario, infatti, il 30% ha trattato da 200 a 300 casi di tumore del seno in un anno e oltre il 25% più di 400 casi. C’è da dire che quasi tutti i centri (88% ...

Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: boom di guariti (4693). Calano i nuovi contagi, ma il Piemonte è in controtendenza

Nel giorno della sua ultima conferenza stampa di presentazione del bollettino quotidiano, il capo della protezione civile, Angelo Borrelli può comunicare che la curva epidemica è scesa nuovamente sott ...

