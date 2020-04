Coronavirus | il Prof Andreassi | «Decessi sottostimati ‘Testare | tracciare e trattare’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 aprile 2020) In questi giorni di prolungato ‘lockdown’ lei ha raccontato la drammatica evoluzione dell’epidemia in Italia ricorrendo spesso a metafore sullo sport. Da dove è nata l’idea? I numeri sono il mio lavoro e lo sport è la mia passione. Aggiungiamoci un po’ di ipocondria e nasce Virologia Numerica, trasformatasi poi in Zona Mista. Cercando di dare un senso a dei numeri che spesso il senso non lo hanno e tentando di individuare una logica. Magari aiutandoci con qualche partita di basket o tappa pirenaica del Tour de France. In un post del 27 aprile ha paragonato la situazione dell’Italia alla “finale degli Europei del 2000”: può spiegare questo concetto a chi magari si imbatte in questo parallelo calcistico per la prima volta? Ascoltando il Premier Conte parlare di fase 2, ho pensato a quella partita. E’ abbastanza ...