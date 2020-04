Coronavirus | Fontana | ' lockdown ha abbassato notevolmente soglia contagio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 aprile 2020) Milano, 30 apr. (Adnkronos) - I cittadini della Lombardia "si sono dimostrati maturi e consapevoli. I numeri lo confermano: il rispetto delhaladelin maniera notevole. Credo che le regole che ci sono siano già sufficienti". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio, in un'intervista alla Stampa. "Noi abbiamo fatto tutti i tamponi che potevamo e continuiamo a farli -spiega- siamo passati da 6-7mila a 15-20mila al giorno. Il problema è che possiamo muoverci sulla base dei reagenti di cui disponiamo e del materiale che ci fornisce la Protezione civile. Per fare una tamponatura seria, su una popolazione di 10 milioni di abitanti, servirebbe farne almeno 300mila al giorno. Inoltre ripetibili, visto che ilsi può ripresentare. Come vede, numeri ingestibili".