(Di giovedì 30 aprile 2020) Augustoascolta Otto e mezzo e salta sulla sedia quanto sente la conduttrice Lillidire che il premier Giuseppe"ha il 70% di fiducia". Qualcosa non torna all'ex direttore del Tg1 nonché senatore di Forza Italia. "L'unicoo che lo dà così alto è Pagnoncelli - ricorda il retroscenista del Giornale -. Tutti gli altri lo danno 15-20 punti in meno". Non solo, continuasu Twitter: "Le ultime rilevazioni addirittura tra il 42 e il 45%", segno che il gradimento del presidente del Consiglio salito alle stelle causa emergenza coronavirus (e accentramento di poteri e ribalta mediatica senza precedenti nelle mani di una sola persona dal 1945 a ogggi) starebbe rapidamente scemando. "Se sila realtà con i propri desideri - è la tirata d'orecchie di Minzo a Lilli la Rossa - si ...

tiz2060 : RT @AugustoMinzolin: La Gruber dice che Conte ha il 70% di fiducia: l’unico sondaggio che lo dà così alto è Pagnoncelli.Tutti gli altri lo… - GianniVezzani1 : RT @Libero_official: '#Conte al 70% nei sondaggi'. La #Gruber esagera, #Minzolini la gela: 'Chi scambia la realtà con i suoi desideri...'.… - Bruno38419194 : RT @AugustoMinzolin: La Gruber dice che Conte ha il 70% di fiducia: l’unico sondaggio che lo dà così alto è Pagnoncelli.Tutti gli altri lo… - Gabriele885 : RT @Libero_official: '#Conte al 70% nei sondaggi'. La #Gruber esagera, #Minzolini la gela: 'Chi scambia la realtà con i suoi desideri...'.… - ForzaInter : RT @Libero_official: '#Conte al 70% nei sondaggi'. La #Gruber esagera, #Minzolini la gela: 'Chi scambia la realtà con i suoi desideri...'.… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte 70%

Corriere della Sera

Quando si deve per forza di cose trovare qualcosa per parlare di calcio esce il ridicolo che più ridicolo non si può. Se addirittura poche settimane fa era uscita una notizia, che riportava il Barcell ...Microsoft ha divulgato alcune statistiche interessanti riguardo a Xbox Game Pass e al comportamento degli abbonati in seguito al raggiungimento della milestone dei 10 milioni di iscritti. Da marzo ad ...