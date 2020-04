Com’è Buckingham Palace: le planimetrie dettagliate e le 775 stanze (Di giovedì 30 aprile 2020) Sono 775 le camere a Buckingham Palace, tra cui 19 camere di Stato, 52 camere da letto per reali e ospiti, 188 camere del personale, 92 uffici e 78 bagni. Ma i dettagli esatti di tutte le stanze sono ancora un mistero, con i funzionari del palazzo che hanno tenuto segrete le caratteristiche di alcune aree. Leggi su vanityfair (Di giovedì 30 aprile 2020) Sono 775 le camere a Buckingham Palace, tra cui 19 camere di Stato, 52 camere da letto per reali e ospiti, 188 camere del personale, 92 uffici e 78 bagni. Ma i dettagli esatti di tutte le stanze sono ancora un mistero, con i funzionari del palazzo che hanno tenuto segrete le caratteristiche di alcune aree.

RegalinoV : Lo spettacolo del Chelsea Flower Show, passione Reale Per fortuna la natura ogni tanto regala emozioni. Nel momento… - TwBeautiful : RT @simoneg_: Flo, Zoe e il dottor Buckingham durante queste trame: #twittamibeautiful - simoneg_ : Flo, Zoe e il dottor Buckingham durante queste trame: #twittamibeautiful - Ilaria928 : @Fagottinas_aunt Uffa, io aspetto ogni anno di vedere il Trooping the Colour e i piccoli Cambridge a salutare con t… - CianGaia : RT @Corriere: Harry e Meghan preparano il libro sulla «Megxit». E a Palazzo si teme una vendetta in s... -

Ultime Notizie dalla rete : Com’è Buckingham Sophie Wessex, "la stratega" di casa Windsor compie 50 anni IO donna