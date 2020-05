Checco Zalone L’Immunità di Gregge testo della canzone ispirata a Domenico Modugno e dedicata alla quarantena (Di giovedì 30 aprile 2020) L'Immunità di Gregge testo della nuova canzone di Checco Zalone Checco Zalone canta come Domenico Modugno nella sua nuova canzone “L’Immunità di Gregge” nata e dedicata all’attuale periodo di quarantena. Il video musicale girato “a distanza” con Virginia Raffaele ha raggiunto già mezzo milione di visualizzazioni sul canale ufficiale di Checco Zalone su Youtube. Un ritorno inaspettato dopo la canzone “Immigrato” e il successo con il primo film da regista “Tolo Tolo” che ha incassato 46 milioni di euro non battendo però il record dei suoi precedenti titoli “Quo Vado” e “Sole a ... Leggi su spettacoloitaliano “Immunità di gregge” è il nuovo brano di Checco Zalone

