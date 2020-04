Benevento, è sempre 30 aprile: la data che cambiò la storia (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Uno stregone non è mai in ritardo, né in anticipo. Arriva precisamente quando intende farlo”. Gandalf il Grigio si presenta alle porte della contea Baggins, riceve l’abbraccio di Frodo e lo accoglie sulla sua carrozza proseguendo verso il villaggio. Si tratta di un’immagine particolarmente cara a chi ama il Signore degli Anelli, la prima che mette insieme il protagonista del racconto e un’entità magica determinante ai fini dello sviluppo narrativo. Qui nel Sannio, a suo modo una Terra di Mezzo, il 30 aprile 2016 si verificò qualcosa di affine. Dopo una lunga attesa il Benevento sperimentò la magia, si lanciò al di là del sogno, tra le braccia della sua gente. Anni a provarci, a sperare, a versare lacrime battendo i pugni sul tavolo, poi il riscatto. La serie ... Leggi su anteprima24 Benevento - resterà sempre aperto il centro accoglienza per i senza fissa dimora

L'operazione riapertura del cimitero cittadino dopo 49 giorni di chiusura è andata nel migliore dei modi. A parte le prime ore della mattinata, in cui si sono verificati intoppi a livello di traffico ...

Il calcio è appeso a un filo, il campionato resta sospeso tra la speranza di una ripartenza e il rischio sempre più concreto di uno stop definitivo, con tanto di arrivederci alla prossima stagione. L’ ...

