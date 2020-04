“Allucinante!” Guendalina Tavassi | succede in diretta a Pomeriggio 5 Barbara D’Urso

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 aprile 2020) Ospite di5,è finita ancora una volta al centro dell’attenzione. Colpa di un malinteso conD’Urso legato a alcuni ex protagonisti del Grande Fratello Nip, l’ultima edizione è stata condotta proprio da ‘Carmelita’. precisamente delle dichiarazioni poco morbide che ha fatto di recente Gennaro Lillio contro Daniele Dal Moro (oggi tronista di Uomini e Donne) e Francesca De André. Una clip del programma ha fatto il sunto dei fatti capitati in questi giorni., a questo punto, ha dato parola ache però, con ogni probabilità involontariamente, ha messo un poco in difficoltà la padrona di casa. Gennaro Lillio si è scagliato contro Daniele Dal Moro. E pure su Francesca De André non ha avuto parole idilliache nei giorni scorsi. Questa la situazione ...