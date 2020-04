Abbraccio su Facebook: come aggiungere la reazione e perché ad alcuni non funziona (Di venerdì 1 maggio 2020) Evitare i contatti fisici, quante volte è stata ripetuta questa frase in queste settimane. C’è però ci pagherebbe oro per ricevere un Abbraccio, sentire del calore umano. Al momento non è possibile, per questo Facebook ha deciso di ‘regalare’ un Abbraccio virtuale a tutti i suoi utenti. come? Aggiungendo tra le ‘reaction’ ed emoji proprio un Abbraccio. Un modo per far sentire la propria vicinanza in un momento così difficile. Attenzione però: l’Abbraccio su Facebook sarà solo temporaneo e non durerà per sempre. Per questo se avete intenzione di ‘regalarlo’ a qualche vostro contatto è il momento giusto. come fare per aggiungere l’Abbraccio su Facebook? Semplice: basta tenere premuto il tasto mi piace e selezionarlo. Se non lo trovate non disperate, c’è un ... Leggi su italiasera Facebook - il social 'aggira' il distanziamento : arriva l'emoji dell'abbraccio

Coronavirus - un simbolo per trasmettere affetto a distanza : Facebook introduce l’emoji dell’abbraccio

Su Facebook arriva la reaction dell’abbraccio (Di venerdì 1 maggio 2020) Evitare i contatti fisici, quante volte è stata ripetuta questa frase in queste settimane. C’è però ci pagherebbe oro per ricevere un, sentire del calore umano. Al momento non è possibile, per questoha deciso di ‘regalare’ unvirtuale a tutti i suoi utenti.? Aggiungendo tra le ‘reaction’ ed emoji proprio un. Un modo per far sentire la propria vicinanza in un momento così difficile. Attenzione però: l’susarà solo temporaneo e non durerà per sempre. Per questo se avete intenzione di ‘regalarlo’ a qualche vostro contatto è il momento giusto.fare perl’su? Semplice: basta tenere premuto il tasto mi piace e selezionarlo. Se non lo trovate non disperate, c’è un ...

perrina96 : Ok mi sono appena accorta che su facebook c’è la reazione ‘abbraccio’ ? - italiaserait : Abbraccio su Facebook: come aggiungere la reazione e perché ad alcuni non funziona - flamanc24 : RT @bIacksIupin: su facebook hanno messo la reaction dell’abbraccio, bold of you to assume che io voglia abbracciare qualcuno - bIacksIupin : su facebook hanno messo la reaction dell’abbraccio, bold of you to assume che io voglia abbracciare qualcuno - tulisso : Facebook introduce l'emoji dell'abbraccio -