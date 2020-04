Hyundai - Il designer Luc Donckerwolke si è dimesso

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Lucha rassegnato le dimissioni da capo del design e vice presidente esecutivo del gruppo. La decisione di lasciare il costruttore coreano, del quale supervisionava la direzione stilistica di tutti i brand (, Kia e Genesis) sarebbe dettata da motivi personali non meglio precisati e, secondo le indiscrezioni raccolte da Automotive News, effettiva da oggi, 29 aprile.Non avrà un diretto sostituto. Al momento non è chiaro se il cinquantaquattrennedi origine belga sia destinato ad assumere altri incarichi a breve. La, invece, pare intenzionata a non nominare un nuovo chief design officer per l'intero gruppo, nel quale Sang-Yup Lee rimane capo dello stile die Genesis e Karim Habib alla guida delle matite della Kia, con Peter Schreyer nel ruolo, più strategico che operativo, di presidente del design management.La ...