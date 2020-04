“Guarda là!”. Bolide infuocato cade dal cielo: il video è incredibile. Non è una semplice meteora: ecco di cosa si tratta (risponde la scienza) (Di mercoledì 29 aprile 2020) In tanti si sono spaventati vedendo in aria una palla di fuoco scendere dal cielo: per tanti è stato un vero e proprio Bolide che ha squarciato il cielo della Galizia, sopra La Coruna, la mattina del 28 aprile. Sembrava una meteora, molto lenta, che ha iniziato a disintegrarsi in tanti pezzetti infuocati. Tra i primi ad avvistarla Israel Borja Nuñel Timiraos, che è riuscito a riprendere la parabola discendente e la cascata di detriti. Postato su Twitter, è stato visto in poche ore da centinaia di migliaia di persone, e ha ricevuto in risposta parecchie foto e altri video da testimoni dello stesso fenomeno: “Erano le 6.45 del mattino – conferma Timiraos a Repubblica – la direzione però è difficile da stabilire”. Si trattava non di una meteora, ma del secondo stadio del razzo russo Soyuz, decollato il 25 aprile dal ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 aprile 2020) In tanti si sono spaventati vedendo in aria una palla di fuoco scendere dal: per tanti è stato un vero e proprioche ha squarciato ildella Galizia, sopra La Coruna, la mattina del 28 aprile. Sembrava una meteora, molto lenta, che ha iniziato a disintegrarsi in tanti pezzetti infuocati. Tra i primi ad avvistarla Israel Borja Nuñel Timiraos, che è riuscito a riprendere la parabola discendente e la cascata di detriti. Postato su Twitter, è stato visto in poche ore da centinaia di migliaia di persone, e ha ricevuto in risposta parecchie foto e altrida testimoni dello stesso fenomeno: “Erano le 6.45 del mattino – conferma Timiraos a Repubblica – la direzione però è difficile da stabilire”. Si trattava non di una meteora, ma del secondo stadio del razzo russo Soyuz, decollato il 25 aprile dal ...

