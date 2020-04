FIFA 20 per PC, patch 1.20: cosa cambia (Di mercoledì 29 aprile 2020) FIFA 20 cambia e si aggiorna, per quanto riguarda la versione PC. E’ disponibile, infatti, da alcune ore l’aggiornamento 1.20 che modifica alcuni elementi, seppur non fondamentali, per migliorare l’esperienza di gioco. La nuova patch corregge alcuni difetti grafici e introduce nuove opzioni per facilitare la fruizione del comparto online. In questo periodo di quarantena i videogiochi stanno vivendo un’esponenziale crescita in termini di vendite proprio in virtù del maggior tempo libero a disposizione dei videogiocatori. Per questo FIFA 20 cerca di essere sempre al passo con le richieste avanzate dagli utenti che prontamente segnalano errori ed elementi migliorabili. cosa modifica la patch 1.20 di FIFA 20 Il primo nuovo elemento introdotto nella versione PC di FIFA 20 riguarda il comparto online: EA, infatti, ha aggiunto una funzione di monitoraggio della ... Leggi su italiasera Cartellino giallo per chi sputa in campo : FIFA al lavoro per l'introduzione di questa nuova regola

Norme anti-Coronavirus - la Fifa pensa all'ammonizione per chi sputa in campo

