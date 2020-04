Coronavirus: protesta commercianti a Milano, consegnano a Comune chiavi locali (Di mercoledì 29 aprile 2020) Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Una delegazione di gestori di ristoranti e locali pubblici e di commercianti ha consegnato al Comune di Milano le chiavi dei propri esercizi per protestare per le difficoltà che i loro settori stanno vivendo nell'emergenza Coronavirus. “Siamo vicini alle istanze e alle preoccupazioni espresse questa mattina dai titolari di bar, ristoranti e pubblici esercizi che hanno simbolicamente consegnato le chiavi delle loro attività all'amministrazione affinché sensibilizzi il governo alle problematiche e alle difficoltà che sta vivendo uno dei settori strategici per l'economia della città e del Paese”, ha commentato l'assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio del Comune di Milano, Cristina Tajani, che ha incontrato a Palazzo Marino la delegazione. Tajani ha spiegato che "come ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - Fratelli d’Italia protesta davanti a Palazzo Chigi. Meloni : “Diamo voce al silenzio di tanti - la Fase 2 si voti in parlamento”

Coronavirus - Giorgia Meloni protesta contro la fase 2 : migliaia di italiani a rischio

Spese funebri per i morti di Coronavirus. Balla di Calderoli sulle cremazioni. Protesta contro lo Stato per i costi a carico dei familiari. Ma le fatture le emettono i Comuni e non il Governo (Di mercoledì 29 aprile 2020), 29 apr. (Adnkronos) - Una delegazione di gestori di ristoranti epubblici e diha consegnato aldiledei propri esercizi perre per le difficoltà che i loro settori stanno vivendo nell'emergenza. “Siamo vicini alle istanze e alle preoccupazioni espresse questa mattina dai titolari di bar, ristoranti e pubblici esercizi che hanno simbolicamente consegnato ledelle loro attività all'amministrazione affinché sensibilizzi il governo alle problematiche e alle difficoltà che sta vivendo uno dei settori strategici per l'economia della città e del Paese”, ha commentato l'assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio deldi, Cristina Tajani, che ha incontrato a Palazzo Marino la delegazione. Tajani ha spiegato che "come ...

SkyTG24 : Coronavirus, a Milano i ristoratori consegnano chiavi al Comune per protesta. FOTO - StampaTorino : Coronavirus, la protesta simbolica dei commercianti di Torino: “Fateci ripartire” - SkyTG24 : Coronavirus Italia, fase 2: protesta di Fratelli d’Italia davanti a Palazzo Chigi. FOTO - Efisio31251859 : RT @7colli2: La #Meloni spiega perché ha portato in piazza i #parlamentari, “per non esporre i cittadini al #coronavirus'. Rispetto delle… - mariarosariapin : RT @mattinodinapoli: #Coronavirus, protesta a Ischia: le chiavi di ristoranti e bar consegnate ai sindaci -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus protesta Coronavirus, #RisorgiamoItalia e la protesta dei ristoratori: «Non ignorateci» Corriere della Sera Medici e infermieri, domani la protesta davanti agli ospedali: "In silenzio, come la Regione con noi"

Un flash mob davanti a tutti gli ospedali del Piemonte per sottolineare tutte le cose “non fatte” dalla Regione, dalla mancanza delle mascherine nei presidi all’assenza dei tamponi, dalle assunzioni i ...

Coronavirus, locali aperti in tutta Italia: anche a Palermo il flashmob contro la crisi

Saracinesche alzate e luci accese: tutto pronto per il flashmob di questa sera – a carattere nazionale – a cui prenderanno parte anche gli imprenditori palermitani. “Saremo in molti – dice Alfio Zambi ...

Un flash mob davanti a tutti gli ospedali del Piemonte per sottolineare tutte le cose “non fatte” dalla Regione, dalla mancanza delle mascherine nei presidi all’assenza dei tamponi, dalle assunzioni i ...Saracinesche alzate e luci accese: tutto pronto per il flashmob di questa sera – a carattere nazionale – a cui prenderanno parte anche gli imprenditori palermitani. “Saremo in molti – dice Alfio Zambi ...