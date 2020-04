Coronavirus, in Spagna aumentano i morti. Germania limita viaggi fino al 14 giugno. Crescono vittime in Brasile, Bolsonaro: “E quindi? Non faccio miracoli” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tornano a salire i morti da Coronavirus in Spagna, che per il premier Pedro Sanchez sta attraversando “una situazione economica e sociale gravissima”. Nelle ultime 24 sono stati registrati 325 decessi, circa l’8% in più rispetto ai 310 del giorno precedente, per un totale di 24.275. Allo stesso tempo, le persone guarite sono state 6.399, pari al livello più alto dall’inizio della crisi. La Germania, invece, che ha visto ripartire l’epidemia con l’allentamento delle restrizioni, prorogato i limiti ai viaggi fino al 14 giugno e il governo intende reperire, per la prima volta, fino a 4,5 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale contro la consueta influenza perché affrontarla oltre al Coronavirus potrebbe mettere sotto pressione il sistema sanitario tedesco. Il Brasile anche il neoministro della Salute Nelson Teich – voluto dal ... Leggi su ilfattoquotidiano Juventus - dalla Spagna : Dybala ancora positivo al Coronavirus - tutti i dettagli

Coronavirus in Europa : in Belgio la pressione sugli ospedali continua a diminuire - migliaia di guariti in Spagna e Germania [DATI]

Coronavirus - l’uscita dal lockdown degli altri : ecco come funziona in Spagna – verso una nuova normalità (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tornano a salire idain, che per il premier Pedro Sanchez sta attraversando “una situazione economica e sociale gravissima”. Nelle ultime 24 sono stati registrati 325 decessi, circa l’8% in più rispetto ai 310 del giorno precedente, per un totale di 24.275. Allo stesso tempo, le persone guarite sono state 6.399, pari al livello più alto dall’inizio della crisi. La, invece, che ha visto ripartire l’epidemia con l’allentamento delle restrizioni, prorogato i limiti aial 14e il governo intende reperire, per la prima volta,a 4,5 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale contro la consueta influenza perché affrontarla oltre alpotrebbe mettere sotto pressione il sistema sanitario tedesco. Il Brasile anche il neoministro della Salute Nelson Teich – voluto dal ...

fattoquotidiano : Coronavirus, anche la Spagna riparte piano: allentamenti ogni 2 settimane e su base provinciale. Scuole chiuse fino… - Corriere : Fase 2, il modello della Spagna: aperture differenziate per regioni - TgLa7 : Anche la #Francia frena: scuole chiuse e campionato finito. #Spagna: ritorno a normalità il 25 giugno #Fase2… - infoitestero : Coronavirus diretta, Spagna: 325 morti in 24 ore. Aumento dell'1%, maggiore rispetto a quelli registrati nei giorni… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, aumentano i morti in Spagna: 325 decessi in 24 ore #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Spagna Coronavirus diretta, Spagna: 325 morti in 24 ore. Aumento dell'1%, maggiore rispetto a quelli registrati nei giorni scorsi Il Messaggero Coronavirus MotoGp, Alex Marquez: "Il calendario non è realistico"

CERVERA - "C'era da aspettarselo. Il calendario che abbiamo non è realistico, sarà diverso soprattutto nelle gare fuori dall'Europa". Alex Marquez, campione del mondo lo scorso anno in Moto2 e 'rookie ...

GB Railfreight usa i treni passeggeri per le merci

In piena emergenza Covid-19, la compagnia ferroviaria Transfesa Logistics ha collegamento diretto intermodale dagli scali spagnoli di Valencia e Murcia a Londra per unità refrigerate. FuoriMuro può ra ...

CERVERA - "C'era da aspettarselo. Il calendario che abbiamo non è realistico, sarà diverso soprattutto nelle gare fuori dall'Europa". Alex Marquez, campione del mondo lo scorso anno in Moto2 e 'rookie ...In piena emergenza Covid-19, la compagnia ferroviaria Transfesa Logistics ha collegamento diretto intermodale dagli scali spagnoli di Valencia e Murcia a Londra per unità refrigerate. FuoriMuro può ra ...