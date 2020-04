Coronavirus, in Lombardia più di mille casi prima del Paziente 1? Virus a Milano già a gennaio (Di mercoledì 29 aprile 2020) Emergenza CoronaVirus in Lombardia, più di mille casi prima del famoso Paziente 1. E a Milano il Virus avrebbe iniziato a circolare già a fine gennaio. Emergenza CoronaVirus in Lombardia, il punto sull’origine della diffusione del Covid-19. Il Virus girava a Milano già dal mese di gennaio e ci sarebbero stati più di mille positivi prima del Paziente . Questa è l’ipotesi che emerge in uno studio della Regione Lombardia visionato e riportato dai maggiori quotidiani nazionali. Milano CoronaVirusCoronaVirus in Lombardia, più di mille casi prima del Paziente 1 Secondo le ipotesi il CoronaVirus era presente e circolava nella città di Milano già dalla fine del mese di gennaio. Ma c’è di più. prima del Paziente 1, rintracciato il 21 febbraio, il Lombardia ci sarebbero stati più di mille ... Leggi su newsmondo Il report della Regione Lombardia sul coronavirus a Milano già il 26 gennaio

