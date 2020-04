Coronavirus: Cdm, mancato uso App non limita diritti fondamentali (3) (Di giovedì 30 aprile 2020) (Adnkronos) – Il dl prevede poi che “la piattaforma sia realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da amministrazioni o enti pubblici o società a totale partecipazione pubblica e i programmi informatici sviluppati per la realizzazione della piattaforma siano di titolarità pubblica”.Confermata la data, rispetto alla bozza circolata in mattinata, entro la quale le informazioni vengono cancellate. Il testo prevede infatti che “L’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali siano interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati siano cancellati o resi ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Cdm - mancato uso App non limita diritti fondamentali (2)

Coronavirus : Cdm - mancato uso App non limita diritti fondamentali (2)

Coronavirus : Cdm - mancato uso App non limita diritti fondamentali (3) (Di giovedì 30 aprile 2020) (Adnkronos) – Il dl prevede poi che “la piattaforma sia realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da amministrazioni o enti pubblici o società a totale partecipazione pubblica e i programmi informatici sviluppati per la realizzazione della piattaforma siano di titolarità pubblica”.Confermata la data, rispetto alla bozza circolata in mattinata, entro la quale le informazioni vengono cancellate. Il testo prevede infatti che “L’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali siano interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati siano cancellati o resi ...

Agenzia_Ansa : Coronavirus, il governo lavora all'app per il tracciamento. La ministra per l'Innovazione Pisano al Senato: 'Sarà u… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, in arrivo le regole per la privacy per il tracciamento dei dati con la app: Consiglio dei ministri con… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, il Consiglio dei ministri approva il Documento di economia e finanza. Senza pandemia, si legge nella b… - zazoomblog : Coronavirus: Cdm mancato uso App non limita diritti fondamentali (2) - #Coronavirus: #mancato #limita - zazoomblog : Coronavirus: Cdm mancato uso App non limita diritti fondamentali (3) - #Coronavirus: #mancato #limita -